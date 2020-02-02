Прощай, Европа: появились яркие карикатуры на выход Британии из ЕС

В сети карикатурами высмеяли выход Великобритании из состава Европейского союза.

Картинки опубликовали на сайте Cartoon movement.

Вступление в силу Соглашения между Великобританией и Европейским союзом о Brexit означает начало переходного периода, который продлится до 31 декабря 2020 года. Он нужен для того, чтобы граждане и предприятия имели больше времени для адаптации к новым условиям.

Напомним, 31 января в центре Лондона за несколько часов до выхода Британии из ЕС, который запланирован в ночь на субботу, 1 февраля, сторонники Brexit сожгли флаг Европейского союза.

Также ранее появилось яркое видео ухода британских депутатов из Европарламента по случаю Brexit.

Как сообщал "Апостроф", Brexit предусматривает упорядоченный выход Британии из блока.