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Приказано проиграть: Кабмин планирует, что играющие украинцы будут "спускать" по несколько тысяч грн в год

понедельник, 03 февраля 2020, 17:30
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Девять миллиардов гривен годовых поступлений в бюджет планирует получать правительство Украины от игорного бизнеса.

Об этом рассказала представитель Кабинета министров в Верховной Раде Елена Шуляк, сообщает РБК-Украина.

"В октябре Кабмин подавал законопроект № 2285. В этом варианте было предусмотрено поступления в бюджеты различных уровней. Это 9 миллиардов гривен, а из них 4 миллиарда уже были учтены в специальном фонде, в принятом бюджете на цели медицины и образования. Поэтому очень важно, чтобы альтернативные версии законопроектов также были бы такими же с точки зрения поступлений в бюджеты", - заявила Шуляк.

Несложные подсчеты показывают: чтобы набралась такая сумма, участвующие в азартных играх украинцы должны проигрывать больше 10 тыс грн ежегодно.

Следует отметить, что если опираться на исследования социологов, около 15% людей в обществе в той или иной мере принимают участие в играх на деньги. По данным министра Кабмина Дмитрия Дубилета, численность населения в Украине составляет 37,8 млн человек, а из них трудоспособных порядка 16,6 млн.

Если предположить, что 15% из этого числа людей – целевая аудитория игорного бизнеса, то просто чтобы набежала сумма 9 млрд, каждый такой гражданин должен за год проиграть около 3,5 тыс грн. Однако это только "прямые" подсчеты - а на деле ведь не весь проигрыш украинцев пойдет государству, а лишь часть в виде налогов, которые будет платить игорный бизнес. С этой точки зрения, указанные 3,5 тыс грн "проигрыша" нужно как минимум утроить, а то и умножить на 4 или 5. Таким образом и набегает свыше 10 тыс грн в год на каждого играющего.

Отметим, что это далеко не первый раз, когда правительство оперирует еще неполученными "игорными миллиардами". Причем цифры называются каждый раз разные. Так, бывшая глава Минфина Наталия Яресько в 2015 заявила о намерении получить от игорки 5 млрд грн. Совсем недавно глава парламентского комитета Даниил Гетманцев называл сумму в 4,5 млрд. А эксперты, которые, по их словам, реально оценивают ситуацию, и вовсе оперируют цифрами порядка 2 млрд. Такие данные могут говорить о том, что реальных подсчетов, сколько бюджет получит после легализации, никто ранее не проводил.

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