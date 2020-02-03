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Украину накроют дожди и штормовой ветер: синоптик предупредила о неприятностях

понедельник, 03 февраля 2020, 11:33
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В Украине ожидают снег и дожди Фото: Скриншот

Во вторник, 4 февраля, в Украине снизится температура воздуха, прогнозируют осадки, а уже 5 февраля - погода существенно ухудшится, будут сильные дожди, мокрый снег.

Об этом написала на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она отметила, что ухудшение погода обусловлено циклоном, который войдет в Украине с юга.

"В Украине продлится снижение температуры воздуха: завтра ожидается +2 +8 градусов. Дождь, периодически с мокрым снегом, пройдет на Западе, также небольшие осадки вероятны в восточных областях. Большинство территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе, разве что порой с туманами. 5-го февраля, в среду, в Украине ворвется настоящий южный циклон, погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер. На Юге, в Центре - преимущественно пройдут сильные дожди, на Западе, Севере и Востоке ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега", - рассказала она.

Также синоптик отдельно рассказала о погоде в столице, по ее словам, здесь во вторник без существенных осадков, а уже в среду - снег и сильный ветер.

"Столица будет как раз на грани мощных процессов и слабых. Большинство прогностических моделей дают в среду в Киеве мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер. 4 февраля без существенных осадков, только максимум какая-то морось, около +3 градусов", - отметила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики дали прогноз, согласно которому в Украине в первых числах февраля будет идти дождь, местами - снег

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