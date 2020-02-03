В России авто на скорости снесло толпу людей на тротуаре: жуткие фото и видео

В Твери (Россия) две иномарки на высокой скорости вылетели на тротуар в толпу людей.

Об этом сообщает "Бушующий мир" в Telegram.

В Твери столкнулись два авто: Киа Стингер и Фольксваген Поло.

После удара машины вылетели на тротуар прямо в толпу пешеходов, которые ожидали зеленого сигнала светофора.

Пострадало 6 человек.

Водитель автомобиля Volkswagen, по последним данным скончался в больнице.

Как сообщал "Апостроф", во время ДТП на проспекте Гагарина в городе Днепре пострадали маршрутка и троллейбус.

Также, на Белгородском шоссе в городе Харькове в понедельник, 3 февраля, столкнулись сразу 5 легковых автомобилей, которые двигались в попутном направлении.