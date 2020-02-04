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Комаровский интересно отреагировал на скандал с "гастролями" в России

вторник, 04 февраля 2020, 09:35
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Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который запланировал на апрель 2020 года тур по городам России, отреагировал на скандал в сети из-за его решения.

Об этом сообщает издание "Комментарии. Харьков".

Журналисты поинтересовались у Евгения Комаровского, почему он решил выступать в России и как воспринимает негативную реакцию на будущий тур со стороны своих сограждан и земляков.

"Я не готов сейчас давать какие-либо комментарии" - таким был официальный ответ Евгения Комаровского.

Педиатр не подтвердил информацию о туре, но и не опроверг.

Известие о вояже доктора Комаровского в Россию вызвало в соцсетях скандал. Пользователи вспомнили о бизнесе педиатра – сети детсадов "Комарик", которая до начала украино-российской войны работала в России. Фанаты Комаровского выступили в защиту врача со слоганом "медицина вне политики".

Однако тур по городам России – не благотворительная акция, а бизнес-проект – на выступления доктора Комароского продают билеты по цене от 1 тысячи до 3,5 тысяч рублей. В программе запланирована продажа книг и фотосессия с известным педиатром.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину.

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