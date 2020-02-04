Может быть "взрыв": озвучен тревожный прогноз по расследованию дела Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков может стать единственным гарантом обеспечения порядка и дальнейшей власти президента Владимира Зеленского, если волонтеры и ветераны АТО перейдут к более решительным действиям из-за расследований силовиков против их побратимов. В таком случае Украина рискует превратится в "полицейское государство".

Об этом заявил в интервью "Апострофу" юрист-международник Геннадий Друзенко.

По его мнению, подобный случай уже был в истории – в СССР таким образом Лаврентий Берия обеспечил себе власть и неприкасаемость при Йосифе Сталине.

"Если это взорвется, то единственный силовик, который имеет достаточно сил и средств, чтобы навести порядок в стране - это Аваков. Тогда Аваков говорит президенту: я единственный гарант твоей власти, потому что завтра ветераны, волонтеры и другие тебя просто снесут, и никто тебя не защитит, кроме меня. А дальше повторяется хорошо известная история времен Сталина, когда Берия организовал на него покушение, а потом его же спас от этого покушения и стал незаменимым. Схема Авакова понятна - спровоцировать, а затем защитить, показать, что я единственный гарант порядка в стране", - отметил эксперт.

Геннадий Друзенко также указал на опасность разжигания внутреннего конфликта в Украине между националистически настроенными гражданами и аполитичными поклонниками действующего президента с привлечением силовиков.

"Опасность, что путинский нарратив, который он навязывает и нам, и Европе - что в Украине гражданская война, к сожалению, может стать правдой, когда начнется неконтролируемый хаос. Это наихудший сценарий для Украины. Второй вариант: если Авакову удастся довести это дело до конца и стать героем и гарантом порядка, то мы скоро получим абсолютное полицейское государство и всякий стимул воевать против "русского мира" исчезнет", - добавил он.

Подробнее о социальных и политических последствиях расследования дела Шеремета читайте в материале "Апострофа": Дело Шеремета может спровоцировать наихудший сценарий для Украины - ГеннадийДрузенко.