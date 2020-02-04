Не поддерживал "Киборгов" и "Донбасс": всплыли громкие факты о нардепе, попавшем в скандал с собакой

В сети обратили внимание на архивное видео скандального депутата от фракции "Слуга народа" Евгения Брагара, где он заявляет, что в Украине не нужно финансировать патриотичное кино.

Об этом он заявил в эфире канала "Рада".

В частности, 24 сентября прошлого года, уже будучи нардепом, он заявил, что "Госкино" не должно выделять бюджетные средства на создание украинских фильмов о войне, поскольку они не приносят прибыль.

"Нужно понимать, что главной стратегией кинематографа должно быть осуществление успешного коммерционного проекта", – сказал он.

Помимо этого, Брагар выразил сомнения в эффективности большого финансирования украинского кино. Поскольку, напомнил он, за 2018 год в прокат вышло только пять украинских фильмов, окупивших затраты на их съемки благодаря кассовым сборам. И среди них нет кино патриотического жанра.

"Это "Свингери", "DZIDZIO: первый раз", которые не получили госфинансирования, а также "Бешенная свадьба" – они в результате вернули деньги, и "Я. Ты. Он. Она", который получил нормальное финансирование, это "Квартал 95". А единственный пример, который я бы назвал самым успешным, – это мультик "Зачарованная принцесса", – считает нардеп.

А вот в числе "сомнительного финансирования" Брагар указал поддержку "Госкино" фильмов "Киборги" и "Донбасс".

"Несмотря на то, что эти фильмы получили очень мощное государственное финансирование, они не вышли в плюс. Потому что в киноиндустрии, как и в любом бизнесе, главная стратегия в том, чтобы сделать коммерческий привлекательный продукт", – заявил он.

Отметим, что "Донбасс" режиссера Сергея Лозницы был номинирован на "Оскар" и получил много позитивных отзывов на Каннском фестивале. А "Киборги" Ахтема Сеитаблаева тоже были отмечены престижными премиями на национальном уровне. При этом, описывая свой фильм, режиссер говорил совсем о других целях, нежели о "коммерческом успехе".

"Мы должны понимать, что наш враг не Россия, а путинский режим. По моему мнению, я бы давал деньги тем жанрам, которые в перспективе могут окупиться. А на патриотические жанры большинство украинцев не ходят в кинотеатры. И даже если снимать такое кино, то не пять, а одно в год. И больше сосредоточиться на тех жанрах, которым действительно нужно государственное финансирование", – еще раз подчеркнул Брагар.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты нашли и опубликовали фото собаки, которую предлагал пенсионерке продать народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, чтобы оплатить счета за коммуналку.