Вырастут выплаты и стаж: что нужно знать украинцам о пенсии в 2020 году

Украинских пенсионеров ждет индексация пенсии и рост минимального стажа, необходимого для того, чтобы получить выплаты.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Сегодня".

С января 2020 года минимальная пенсия составит 1638 грн, а в июле и декабре ее повысят до 1712 и 1769 грн соответственно. В марте на украинских пенсионеров ждет индексация. Выплаты пересчитают, принимая во внимание 50% инфляции и 50% от повышения заработной платы за 2019 год.

В 2020 году возрастет и минимальный стаж, необходимый для получения пенсии по возрасту - с 26 до 27 лет, а также в этом году заканчивается "переходный период" для женщин, когда они могли выйти на пенсию раньше 60 лет.

Как информировал "Апостроф" ранее, Министерство социальной политики сообщило о повышении максимальных пенсий в Украине.