Морозы до -8 и метели: синоптик рассказала, в каких областях будет свирепствовать непогода

В четверг, 6 февраля, непогода в виде сильных осадков, вызванная циклоном Petra, задержится на юге и востоке Украины, кроме Харьковщины, и в Днепропетровской области.

Об этом она написала на своей Facebook-страинце синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, 6-го февраля центр циклона будет находится над Крымом, что повлечет зимние неблагоприятные зимние явления в виде обильных осадков и гололеда в юго-восточных областях страны. Погоду на западе и севере Украины будет определять атмосферный фронт с северо-запада Европы, поэтому в этих регионах выпадет снег.

"Температура воздуха наконец смоет весенний макияж и станет похожей на себя: ночью ожидается 3-8 градусов мороза, днем от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в Крыму до + 4 + 9 градусов. Ветер будет северных направлений, порывистый, порой до сильного. Ну, и наконец можно писать то, что прошлыми зимами пишешь каждый день - на дорогах гололедица", - сообщила Наталка Диденко.

По прогнозу синоптика, в Киеве в четверг ночью будет до -6...-8 градусов, днем потеплеет до нуля.

"Ночью ожидается ясная погода, со звездами, а днем набегут облака и, где-то во второй половине дня или вечером пойдет снег. Так что можно наконец достать замечательную ондатровую 1978 года или норковую Zilli шапку-ушанку и почувствовать, как пощипывает щеки от морозца", - заключила Диденко.

О том, как изменится погода до конца недели, читайте в материале "Апострофа": В Украину идет лютая зима: будут снегопады и сильный мороз