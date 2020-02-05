Узнал, что на коммуналку хватит денег: сеть повеселило забавное видео с собакой

В сети появилось забавное видео с собакой, которая радостно прыгает рядом с хозяйкой.

Об этом сообщает Obozrevatel.ua в Telegram.

"Когда Шарик узнал, что на газ хватило денег", - подписал фото автор.

Он имеет в виду скандал со "слугой народа" Евгением Брагаром, который предложил в эфире одного из телеканалов тем, кому не хватает пенсии на оплату услуг ЖКХ, продать лишнее имущество, например, собаку.

Как сообщал "Апостроф", ранее журналисты нашли и опубликовали фото собаки, которую предлагал пенсионерке продать народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, чтобы оплатить счета за коммуналку.