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Россиянин получил высокую "должность" у боевиков ДНР: в Кремле сделали циничное заявление

четверг, 06 февраля 2020, 13:26
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Фото: Telegram

Бывший российский чиновник Владимир Пашков получил высокую "должность" у боевиков ДНР.

Соответствующая информация появилась на ресурсах, подконтрольных оккупантам.

Владимира Пашкова назначили исполняющим обязанности так называемого премьер-министра в оккупационном правительстве боевиков ДНР. Куда делся его предшественник - Александр Ананченко - неизвестно. Приспешник боевиков пропал без вести.

Пашков родом из российского Братска, гражданин РФ, до 2015 году был вице-губернатором Иркутской области.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия к этому назначению не имеет никакого отношения, мол, Пашков действовал как физическое лицо, а не как официальный представитель РФ.

"Россия абсолютно не причастна к этому конфликту. Это же не официальное делегирование официального лица. В данном случае может идти речь только о действиях физического лица в качестве простого гражданина РФ. Никаких здесь противоречий нет", - заявил Песков.

Как писал "Апостроф" ранее, бывший российской наемник 32-летний Виктор Сорокин, который в 2014 году воевал на Донбассе против украинских бойцов, теперь в центре Москвы просит милостыню.

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