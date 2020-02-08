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Могло привести к катастрофам: украинская компания отличилась "ремонтом" пассажирских самолетов

суббота, 08 февраля 2020, 17:15
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Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний.

Как сообщает пресс-центр СБУ, указанный механизм мог привести к человеческим жертвам.

В частности, оперативники СБУ задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

"Ими была сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в частности катастроф с человеческими жертвами", - подчеркивают в СБУ.

Сейчас должностное лицо авиапредприятия, ответственного за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава СБУ Иван Баканов, комментируя обыски на телеканале "1+1", заявил, что ни о каком давлении на медиа или притеснении свободы слова речь не идет и идти не может.

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