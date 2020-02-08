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Соблазнительницы в пижамах: сети покоряет новый эротический флешмоб

суббота, 08 февраля 2020, 04:25
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Интернет взорвал новый флешмоб #PajamasChallenge от девушек.

Своими фотографиями девушки делятся на страницах в соцсетях.

Его участницы одеты в футболки и пижамы. Для участия они выкладывают две фотографии, где на первой девушка стоит в свободной одежде, а на второй - натягивает ее на талии (получается облегающая одежда).

Отмечают, что снимки с #PajamasChallenge первыми начали появляться во Вьетнаме. Цель данного флешмоба пока неизвестна. Однако пользователям сети понравилась такая идея. Особенно остались довольны представители мужского пола.

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Как сообщал "Апостроф", ранее в сети был популярным новый челлендж, который представляет варианты аватаров пользователей в разных соцсетях. Среди участников этого флешмоба - звезды высшего эшелона Уилл Смит и Джанет Джексон.

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