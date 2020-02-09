Будут охранять круглосуточно: полиция пошла на крайние меры из-за стрельбы в Мукачево

Улицы города Мукачево из-за перестрелки в одном из районов города, круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.

Об этом сообщает Группа информации и коммуникации Западного ТУ.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна", - говорится в сообщении.

Помимо этого, также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

Город будут охранять круглосуточно с воскресенья, 9 февраля, совместные патрули гвардейцев и сотрудников полиции.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители усилили меры безопасности в Мукачево, где утром в пятницу, 7 февраля, произошла стрельба, в результате чего были ранены несколько человек.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артура Пашкуляк.

Напомним, что 8 февраля правоохранители на посту полиции в Нижних Воротах задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.

Кроме того, стало известно, что члены преступной группировки, задержанные в Закарпатской области после стрельбы в Мукачево, пытались установить контроль над регионом.