RU  UA  EN

воскресенье, 9 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

9 февраля

17:50
Будут охранять круглосуточно: полиция пошла на крайние меры из-за стрельбы в Мукачево
17:22
Первый украинец заразился китайским коронавирусом: что известно
17:14
Травма головы: появились тревожные данные о состоянии копа, избитого под Киевом
16:56
Девушка похудела на 37 кг, чтобы победить эпилепсию и сонливость - вот ее история
16:55
Трамп принял жесткое решение по офицеру, отказавшемуся от престижной должности в Украине
16:47
Будет приходить на смартфоны: украинским призывникам готовят сюрприз
16:45
Закрыли детсады и школы: под Днепром произошло опасное ЧП с загрязнением воды
16:23
В Одессе женщина с маленьким ребенком посреди дороги провалилась в огромную яму, фото
16:19
В Харькове водитель авто на скорости влетел в столб: жуткое фото
16:17
Деньги начнут "выбивать": озвучен тревожный прогноз по судьбе должников за коммуналку в Украине
15:46
Часть Украины накроют морозы до минус 18 и штормовой ветер: где будет холоднее всего
15:10
"Снежная" Луна: опубликованы впечатляющие фото полнолуния в Украине и мире
Все новости

Будут охранять круглосуточно: полиция пошла на крайние меры из-за стрельбы в Мукачево

воскресенье, 09 февраля 2020, 17:50
переглянути новину українською

Улицы города Мукачево из-за перестрелки в одном из районов города, круглосуточно будет патрулировать Нацгвардия.

Об этом сообщает Группа информации и коммуникации Западного ТУ.

"В связи с оперативной обстановкой, совершением ряда правонарушений в городе Мукачево, в целях оказания помощи органам Национальной полиции, для стабилизации криминогенной обстановки в городе и Мукачевском районе Закарпатской области привлечено оперативный резерв Национальной гвардии Украины. Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна", - говорится в сообщении.

Помимо этого, также привлечены гвардейцы 2-й Галицкой бригады.

Город будут охранять круглосуточно с воскресенья, 9 февраля, совместные патрули гвардейцев и сотрудников полиции.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители усилили меры безопасности в Мукачево, где утром в пятницу, 7 февраля, произошла стрельба, в результате чего были ранены несколько человек.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки в Мукачево был ранен помощник бывшего нардепа Михаила Ланьо Артура Пашкуляк.

Напомним, что 8 февраля правоохранители на посту полиции в Нижних Воротах задержали нескольких человек, которые могут быть причастны к перестрелке в Мукачево.

Кроме того, стало известно, что члены преступной группировки, задержанные в Закарпатской области после стрельбы в Мукачево, пытались установить контроль над регионом.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Плацдарм или "котел": пять лет назад началась битва под Дебальцево

Пик эпидемии впереди: как коронавирус помогает в борьбе с гриппом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: