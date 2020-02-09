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Травма головы: появились тревожные данные о состоянии копа, избитого под Киевом

воскресенье, 09 февраля 2020, 17:14
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Фото: Радио ТРЕК

Появились подробности нападения на полицейского под Киевом, где в селе Софиевская Борщаговка нетрезвый мужчина врезался в забор частного дома на Volkswagen Passat.

Об этом сообщает "Информатор".

Во время оформления аварии к полицейским подошли трое нетрезвых мужчин и начали препятствовать работе правоохранителей. На замечания они не реагировали и в результате один из хулиганов набросился на патрульного и избил его. Сотрудники полиции задержали нападавшего. Это был 42-летний житель Вишневого. Позже пострадавший полицейский обратился в больницу, где ему диагностировали травму головы.

По данному факту возбудили уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа). Решается вопрос об избрании меры пресечения для злоумышленника и объявления ему подозрения. Продолжается следствие.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на станции метро "Контрактовая площадь" в Киеве 44-летний мужчина напал на полицейского.

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