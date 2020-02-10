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В Украину возвращается тепло, но: синоптики дали прогноз на начало недели

понедельник, 10 февраля 2020, 06:20
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Фото: pixabay.com

В понедельник, 10 февраля, на большей части территории Украины днем прогнозируется сравнительно высокая температура, однако к середине недели ожидается небольшое похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, на западе, в центре и в части южных регионов страны днем 10 февраля будет тепло, от 5 до 8 градусов выше ноля. В то же время, на левобережной Украине сохранится "зимняя" погода.

11 февраля в некоторых районах столбик термометра поднимется до "весенних" 8-9 градусов. Минусовая температура днем будет зафиксирована только на востоке Украины.

Однако уже в среду, 12 февраля, стоит ждать понижения температуры.

Как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам в 2020 году весна в Украину придет без опоздания, но при этом в середине апреля украинцев ожидают заморозки.

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