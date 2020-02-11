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Голос Москвы на зарплате в Верховной Раде: ветеран АТО высказался об нардепе Киве

вторник, 11 февраля 2020, 10:53
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Ветеран АТО Михаил Майман рассказал о систематических угрозах и преследовании со стороны народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы.

Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В пресс-конференции также принимал участие его адвокат, экс-нардеп Виталий Куприй. Он проинформировал о ходе уголовного дела, а также об агрессивных действиях Кивы, который по его словам злоупотребляет служебным положением.

Михаил Майман рассказал об инциденте в ресторане Моссо, когда Кива спровоцировал драку, и сообщил в полицию о нападении на себя. По мнению ветерана, этим он нарушил закон - нарушил правопорядок в публичном месте и дал ложные показания.

"Кива занят фальсификацией уголовных дел на меня, мне угрожают. Говорил, что посадит меня в тюрьму, что с его связями зря я это начал, хотя начал он. Он на меня напал, подошел, нанес первый удар, но позвонил в полицию, рассказал, что напали на депутата, и сразу же план-перехват с участием полиции", - сказал Майман.

Пострадавший Михаил Майман назвал Киву "голосом Москвы":

"Для меня это сотрудник ФСБ, который находится на зарплате в Верховной Раде. Каким образом он туда попал со справкой от психиатра, я не понимаю", - заметил он.

По словам ветерана, конфликт с Кивой тянется несколько лет. Будучи руководителем департамента противодействия наркопреступности Нацполиции Украины, Кива отдал приказ сжечь фуры, которые не заплатят за проезд в буферной зоне АТО. Ранее Майман рассказывал, что установленный Кивой "тариф" за проезд достигал 100 тысяч грн.

"Мы отказались исполнять этот приказ. С того дня Кива начал систематически преследовать меня через свои связи, я был вынужден покинуть Украину", - заявил Майман.

В зоне АТО Илья Кива не только получал отказы от контрабанды и частных перевозок. По данным СМИ, нардеп якобы "крышевал" наркотрафик: ежегодно через него в обе стороны могли переправить до 50 тонн наркотиков. Сослуживцы Кивы рассказывали и о "крышевании", а также уточняли, что он сам возможно имел зависимость от наркотиков.

22 января 2020 года в сети появилось видео драки в столичном ресторане Моссо. На ролике заметно, как нардеп подошел к Майману и ударил его головой в лицо. В ответ получил удар кулаком в лицо. Инцидент завершился нападением охранников Кивы на ветерана. По факту драки генпрокурор Руслан Рябошапка открыл в отношении нардепа уголовное производство.

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