На Донбассе загадочно погиб россиянин, воевавший за боевиков ДНР: фото

На оккупированной территории Донбасса загадочно погиб российский наемник Александр Федоричев, воевавший за боевиков ДНР.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан ("Штирлиц"), опубликовав его фото.

"200-я бригада" или "гражданская" война. 07.02.20 Федоричев Александр из Москвы сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства требуют уточнения", - сказано в сообщении.

Судя по данным из страницы боевика, он родился в 1986 году.

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе при перемещениях возле позиций Объединенных сил прикрываются гражданским населением, которое живет вблизи Горловки, не пренебрегая даже школьными автобусами с детьми.

Между тем, на востоке Украины ликвидировали российского боевика Люликова Алексея.