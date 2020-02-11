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Продавал младенцев за границу: в Украине на топ-должность претендует чиновник с "темным" прошлым

вторник, 11 февраля 2020, 18:36
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Один из кандидатов на должность ректора Харьковской медицинской академии последипломного образования Богдан Федак был фигурантом резонансного дела по продаже детей за границу в 1990-х годах.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице бывшая министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Она напомнила, что в 1990-х годах Богдан Федак возглавлял Львовскую областную клиническую больницу, где, пользуясь служебным положением, помогал действовать преступной группе, которая продавала детей на усыновление за границу.

"После раскрытия преступления его приговорили к 2 годам лишения свободы. После этого Федак не имел права занимать должности в медицинской отрасли. К сожалению, это дело, которое еще назвали "дело детей" не помешало ему продолжить строить карьеру в сфере здравоохранения", - заметила Уляна Супрун.

По ее словам, в 2000-х годах Богдан Федак стал помощником народного депутата от СДПУ Игоря Шурмы, после чего возглавил сначала Харьковскую городскую клиническую больницу, а затем - областную клиническую больницу, где также отметился коррупционными скандалами. В 2018-2019 годах он был главой управления здравоохранения Харьковской ОГА.

Ульяна Супрун сообщила. что после того, как стало известно, что Богдан Федак принимает участие в конкурсе на должность ректора Харьковской медицинской академии последипломного образования, сотрудники учебного заведения написали открытое письмо в Минздрав Украины с просьбой взять под личный контроль его проведение.

"В письме в частности говорится, что Минздрав Украины без объяснения отстранило от участия в конкурсе на должность ректора Академии трех других претендентов. Таким образом, на выборах осталась кандидатура Федака и еще одного человека, который работника академии рассматривают как техническую кандидатку. Отстранены претенденты на должность ректора обратились в суд, чтобы обжаловать такие выборы и возможные результаты. А 07.02 во время первого тура выборов большинство коллектива не проголосовали за любого из кандидатов, тем самым продемонстрировав свою позицию по этому фарсу", - написала в посте бывшая министр.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 31 января, под зданием Министерства здравоохранения в Киеве прошла акция протеста из-за коррупции в медицинской сфере.

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