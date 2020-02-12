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Кличка "Пересвет": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

среда, 12 февраля 2020, 03:34
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На Донбассе был ликвидирован очередной боевик из Донецка Алексей Чернышев по кличке "Пересвет", который вместе со своей группировкой базировался в Макеевке.

Об этом рассказал в Twitter блогер Necro Mancer.

Блогер отметил, что боевик уже был похоронен, при этом обстоятельства его смерти до конца не установлены.

"Чернышев Алексей Николаевич "Пересвет" (Макеевка, 18/09/71) похоронен 9 февраля 2020 (обстоятельства смерти требуют уточнения)", - написал он.

Также он опубликовал данные и фото погибшего боевика, где его близкие подтверждают факт его смерти.

Как сообщал "Апостроф", ранее местные обозреватели рассказали, как заместитель начальника штаба первого армейского корпуса ДНР Эдуард Пелишенко устраивает на Донбассе сафари для богатых россиян, живыми мишенями выступают боевики.

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