Стало известно, когда украинцев эвакуируют из зараженного коронавирусом города

Задержка эвакуации украинцев из китайского города Уханя, который стал центром распространения опасного коронавируса Covid-19, связана с минимизацией рисков его проникновения в Украину.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге после заседания Кабинета министров.

По его словам, задержка эвакуации украинцев связано с тем, что украинское правительство пытается проести ее таким образом, чтобы “не создать дополнительных рисков для местного населения". В организационных моментах, учитывается опыт других стран.

"Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия”, - уверяет Гончарук.

Премьер-министр уверяет, что самолет для эвакуации готов, определены объекты, на которые будут доставлены украинцы, в данное время готовится схема их размещения.

Как ранее сообщал "Апостроф", украинцев, которые будут эвакуированы из провинции Хубэй в Китае, перевезут в санатории в Киевской области и будут содержать там на карантине 14 дней.