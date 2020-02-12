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Зимняя сказка: в сети делятся новыми яркими фото Карпат

среда, 12 февраля 2020, 16:28
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В интернете показали, как завораживающе выглядят Карпаты в снегу.

Снимки опубликовали пользователи в социальных сетях.

В то время, как в большинстве областей Украины снега нет, или он уже растаял, в Карпатах продолжается зима. Там под "белым покрывалом" горы, деревья и дома.

На красочных снимках видно голубое небо, яркое солнце, которое освещает карпатские холмы, и искрящийся в лучах снег. Красота природы очаровывает глаз.

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Как ранее сообщал "Апостроф", синоптик Наталья Диденко рассказала о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Так, уже 13 февраля страну вновь накроет мокрый снег.

Напомним, специалисты утверждают, что аномально теплая зима 2019 года является закономерным явлением.

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