"Днепровские мечтатели": блогер раскритиковал руководство КБ "Южное"

Блогер Сергей Наумович обвинил руководство КБ "Южного" в неоправданно высоких зарплатах, долговых обязательствах перед государством и технологических провалах за последние 50 лет.

Об этом он написал в Facebook, передают "Украинские новости".

"10 февраля, в рамках Фестиваля американского кино, в киевском "Жовтне" был показан документальный фильм "Аполло-11" с кадрами про подготовку и высадку американцев на поверхность Луны. Организаторы показа киноленты - Посольство США в Украине и Днепровское КБ "Южное". При помощи VR-технологий, работники "Южного" демонстрировали зрителям 3D-модели проекта лунной базы. Только все это красивые фантазии днепровских мечтателей. С долгами "Южного" им до Луны, как простому инженеру с зарплатой в 10 тыс грн до директора с зарплатой в 450 тыс грн. Александр Дегтярев пятый после Коболева топ-чиновник в Украине с сумасшедшей зарплатой. Ладно, у "Нафтогаза" есть победы над газовым монстром страны-агрессора, но "Южное" с миллионными долгами - это плевок в адрес украинских налогоплательщиков", - сообщил Наумович.

Блогер рассказал, как после показа фильма презентация достижений Конструкторского бюро пошла не по плану.

"Помимо интерактивной зоны с VR, "выставочный стенд" не впечатлил - тумбочка с кривым баннером и два макета ракеты Антарес. Самое интересное началось после официального показа фильма. Зрителей стали зазывать на панельную дискуссию в маленькое помещение. Из 40 присутствующих, 20 были сотрудниками "Южного". Дискуссии не было, была пиар-презентация с достижениями "Южного" за последние 50 лет. Когда зрители начали задавать неудобные вопросы по зарплатным долгам, судебным делам по "Морскому старту" и коррупции среди управляющего персонала, презентаторы свернули "дискуссию" и чуть не насильно вытолкали людей из комнаты", - заявил он.

Наумович обратился к ново назначенному Главе Космического агентства Владимиру Усову.

"Не хочу возлагать на Усова, нового Главу Космического Агентства, больших надежд, тем более с его урезанными министерством экономики полномочиями, но… возможно что-то и сдвинется с мертвой точки и "Южное" ожидает глобальная чистка кадров. Пока ребята грезят мыслями о Луне и пиарятся за счет американского посольства", - подытожил Наумович.

Ранее СМИ сообщили какие зарплаты получают работники космической отрасли в Украине. Самая высокая зарплата у Александра Дегтярева, директора КБ "Южное", за 2018 год он получил доход на общую сумму 5,5 млн грн в то время, как рядовые инженеры получают зарплату до 10 тыс грн в месяц.