RU  UA  EN

четверг, 13 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

13 февраля

18:15
Жена Дэвида Аксельрода решила устроить сюрприз и остригла волосы - а ведь ему еще выступать Lime
18:01
Ким Кардашьян показала роскошную игровую комнату своих детей - в ней есть сцена и супермаркет Lime
17:56
Под Киевом в многоэтажке обнаружили опасную находку, жителей эвакуируют: фото
17:55
В Харькове водитель груженного эвакуатора устроил массовую аварию: видео
17:29
Появились новые данные о погибших украинцах и видео с места ДТП в России
17:14
Поздравления с 14 февраля: лучшие стихи о любви ко Дню святого Валентина
17:05
Роуз МакГоуэн раскритиковала наряд Натали Портман на "Оскаре", назвав ее активизм отвратительным Lime
17:04
Дома, площади и ТЦ: аноним сообщил о массовом ЧП в Киеве
17:03
"Днепровские мечтатели": блогер раскритиковал руководство КБ "Южное"
16:55
Какие секс-товары украинцы покупают чаще всего и в каких областях: появились интересные данные
16:50
Солистка "НеАнгелов" показала фото в купальнике: такая фигура - объект мечтаний многих девушек Lime
16:38
5 свежих фильмов ко Дню святого Валентина под пледиком Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Днепровские мечтатели": блогер раскритиковал руководство КБ "Южное"

четверг, 13 февраля 2020, 17:03
переглянути новину українською

Блогер Сергей Наумович обвинил руководство КБ "Южного" в неоправданно высоких зарплатах, долговых обязательствах перед государством и технологических провалах за последние 50 лет.

Об этом он написал в Facebook, передают "Украинские новости".

"10 февраля, в рамках Фестиваля американского кино, в киевском "Жовтне" был показан документальный фильм "Аполло-11" с кадрами про подготовку и высадку американцев на поверхность Луны. Организаторы показа киноленты - Посольство США в Украине и Днепровское КБ "Южное". При помощи VR-технологий, работники "Южного" демонстрировали зрителям 3D-модели проекта лунной базы. Только все это красивые фантазии днепровских мечтателей. С долгами "Южного" им до Луны, как простому инженеру с зарплатой в 10 тыс грн до директора с зарплатой в 450 тыс грн. Александр Дегтярев пятый после Коболева топ-чиновник в Украине с сумасшедшей зарплатой. Ладно, у "Нафтогаза" есть победы над газовым монстром страны-агрессора, но "Южное" с миллионными долгами - это плевок в адрес украинских налогоплательщиков", - сообщил Наумович.

Блогер рассказал, как после показа фильма презентация достижений Конструкторского бюро пошла не по плану.

"Помимо интерактивной зоны с VR, "выставочный стенд" не впечатлил - тумбочка с кривым баннером и два макета ракеты Антарес. Самое интересное началось после официального показа фильма. Зрителей стали зазывать на панельную дискуссию в маленькое помещение. Из 40 присутствующих, 20 были сотрудниками "Южного". Дискуссии не было, была пиар-презентация с достижениями "Южного" за последние 50 лет. Когда зрители начали задавать неудобные вопросы по зарплатным долгам, судебным делам по "Морскому старту" и коррупции среди управляющего персонала, презентаторы свернули "дискуссию" и чуть не насильно вытолкали людей из комнаты", - заявил он.

Наумович обратился к ново назначенному Главе Космического агентства Владимиру Усову.

"Не хочу возлагать на Усова, нового Главу Космического Агентства, больших надежд, тем более с его урезанными министерством экономики полномочиями, но… возможно что-то и сдвинется с мертвой точки и "Южное" ожидает глобальная чистка кадров. Пока ребята грезят мыслями о Луне и пиарятся за счет американского посольства", - подытожил Наумович.

Ранее СМИ сообщили какие зарплаты получают работники космической отрасли в Украине. Самая высокая зарплата у Александра Дегтярева, директора КБ "Южное", за 2018 год он получил доход на общую сумму 5,5 млн грн в то время, как рядовые инженеры получают зарплату до 10 тыс грн в месяц.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Россия не перекроет Днепр, а запуск воды в Крым грозит непред­сказуемыми последствиями

Дебальцевский "карман" закрывается: как украинские танкисты встретились с бурятскими "тракто­ристами"

Тотальная перезагрузка на Донбассе: чем это закончится

История или миф: почему Путин цепляется за победу в Великой Отечественной войне

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: