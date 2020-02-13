Какие секс-товары украинцы покупают чаще всего и в каких областях: появились интересные данные

Ко Дню всех влюбленных магазины интимных товаров показали, какая продукция пользуется спросом у украинцев больше всего и показали детальную карту по областям.

Так, один из магазинов показал, какие секс-игрушки стали хитом продаж.

Всего в 2019 году украинцы приобрели более 100 000 секс-изделий. Наиболее популярным товаром в прошлом году стали лубриканты для различных видов секса.

Второе место в рейтинге занимают вибраторы, которые чаще всего покупали в Днепропетровской, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях.

Также тут опубликовали интересную инфографику.

Как сообщалось, ранее "Апостроф" собрал трогательные поздравления с Днем всех влюбленных, которые будет приятно прочитать любимому человеку и выбрал пять лучших идей, как отпраздновать День всех влюбленных.