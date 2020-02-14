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Дадут еще и бонусы: принято интересное решение по чиновнику из Одессы, требовавшему уменьшения зарплаты

пятница, 14 февраля 2020, 19:53
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Наблюдательный совет Одесского портового завода удовлетворил обращение нового и. о. директора ОПЗ Николая Синицы снизить зарплату с 650 тысяч гривень до 65 тысяч гривень в месяц.

Об этом сообщает ФГИУ.

"Мотивация директора должна коррелировать с показателями доходности, а также повышением стоимости предприятия. Руководитель предприятия, которое выбрано для приватизации должен также иметь бонус по результатам прозрачного конкурса и привлечения эффективного инвестора", - говорится в сообщении Фонда.

Также сообщается, что для Синицы будет внедряться надбавка за особый характер работы и установлена премия в зависимости от результатов эффективности предприятия.

Ранее "Апостроф" сообщал, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал важное заявление, касающееся размера зарплат чиновников, из-за чего недавно разгорелся громкий скандал, причиной которого стал тот факт, что оклад генерального директора госпредприятия "Антонов" Александра Донца превышает гонорар даже президента США Дональда Трампа.

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