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Это любовь: сеть взорвали смешные фотожабы с украинскими политиками ко Дню Валентина

пятница, 14 февраля 2020, 09:24
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14 февраля, в День святого Валентина, в интернете разместили смешные фотожабы с украинскими политиками.

Картинки опубликовали в сети.

На коллажах изобразили таких политиков: Илью Киву, Владимира Зеленского с женой, Андрея Богдана, Виктора Медведчука на переговорах с Владимиром Путины, Юлию Тимошенко.

Шутливые картинки сделали в стиле вкладышей популярных жвачек Love is. Также написали смешной текст, который соответствует каждому из политиков.

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Как сообщал "Апостроф", накануне 14 февраля, когда отмечается День святого Валентина, в сети появились необычные поздравления для киевлян, оформленные под традиционные для этого романтического праздника поздравления-валентинки в форме сердечек.

Про 5 простых идей для празднования Дня святого Валентина, которые сделают этот праздник сказочным, волшебным и запоминающимся, читайте в материале "Апострофа": Как незабываемо отметить День святого Валентина: 5 идей для празднования.

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