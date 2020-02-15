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Сретение Господне: что можно и что нельзя делать в этот день

суббота, 15 февраля 2020, 11:59
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Фото: Дуччо ди Буонинсенья - The Yorck Project

15 февраля христиане восточного обряда отмечают Сретение Господне - по народным поверьям, в этот день зима встречается с весной.

"Апостроф" публикует историю праздника и рассказывает о самых популярных приметах и обычаях, связанных с этим днем.

15 февраля священнослужители напоминают о важном событии - встрече Иисуса, которому исполнилось ровно 40 дней с момента рождения, со старцем Симеоном и Анной Пророчицей. Дева Мария отнесла маленького Иисуса в храм, где ребенка увидел старец Симеон. Раньше он получил предсказание, что не умрет до тех пор, пока не увидит Спасителя.

Наши предки считали Сретение днем первой встречи весны. Бытовало мнение, что морозы уже последние. Тихая погода 15 февраля предвещала хороший урожай и солнечную весну. Если дороги в этот день заметал снег, то ожидали затяжную и холодную весну. А, если с крыш капала вода, то, по народным поверьям, зима еще не скоро ослабит свои позиции.

На Сретение было принято приносить в храм свечи для освещения. Уже весной, после грозы и грома, их зажигали дома, чтобы отогнать беду. Такие свечи давали в руки тяжелому больному человеку или умирающему, чтобы облегчить физическую боль и сделать комфортным переход души в духовный мир. Считалось, что теплящийся перед иконой огонек сретенской свечи способен помочь младенцу появиться на свет при тяжелых родах.

Также в этот день принято читать молитвы о своих детях. Родители просят о здоровье и благополучии дня них.

15 февраля под запретом тяжелый физический труд: ремонт, переезд, перестановка мебели, строительство. Категорически нельзя ругаться и ссориться. Также не стоит уезжать далеко от дома – поездка может закончиться неприятностью. Если же дальней дороги не миновать, то близкие должны были благословить уезжающего молитвой и окропить освященной водой.

На Сретение нельзя убирать в доме, заниматься рукоделием, купаться в ванной, гадать и совершать магические ритуалы, а также употреблять алкоголь.

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