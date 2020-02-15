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Запасы заканчиваются: эксперты предупредили об увеличении цен на важный продукт

суббота, 15 февраля 2020, 10:26
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С полок украинских магазинов в скором времени могут исчезнуть яблоки.

Об этом сообщает “Апостроф” со ссылкой на отчет EastFruit.

Уже сейчас на рынке образовался дефицит качественных яблок. Оптовые компании жалуются и на то, что не могут закупить товар в нужных объемах. Ведь уже сейчас часть производителей приняли решение приостановить продажи в ожидании более высоких цен, а некоторые и вовсе уже завершили реализацию.

Это не может не отразиться на цене на фрукты. Сегодня цены на яблоки в зависимости от сорта озвучиваются производителями в пределах 10-17 грн/кг ($0,41-0,69/кг), что в среднем на 11% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщал “Апостроф” ранее, в России продолжают бороться с ввозом в страну санкционных яблок из Молдовы и Польши, уничтожая фрукты, которые могли бы попасть на стол в детские приюты или малоимущих граждан.

Тем временем, как сообщает Госстат, больше всего денег украинцы тратят на мясные продукты.

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