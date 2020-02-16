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Тепло и облачно: синоптики дали прогноз погоды на 16 февраля

воскресенье, 16 февраля 2020, 06:20
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Фото: Facebook

16 февраля на всей территории Украины будет облачно с прояснениями и не по-февральски тепло.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской, Хмельницкой, Винницкой и Ровенской областях Украины в течение суток облачно, солнце лишь ненадолго выглянет из-за туч. Ночью столбик термометра опустится до 0...-3 градусов, а днем покажет +6...+9 градусов. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

В центральной части Украины в течение суток без осадков. Столбик термометра ночью покажет +1...- 2 градуса, днем температура повысится до +2...+ 6 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В восточных регионах 16 февраля без осадков. На всей территории региона - умеренная облачность, солнце почти не будет просматриваться из-за туч. Температура воздуха -3 ..- 7 градуса ночью и +1... +3 днем. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

На юге Украины без осадков в течение суток. Ртутный столбик покажет 0...-3 градуса ночью и +5... +7 градусов днем. Ветер южный со скоростью 5-10 м/с.

На севере в течение ночи ожидают ожидают 1...-1 градус. Днем столбик термометра покажет +2..+ 5 градуса. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

В столице 16 февраля температура составит +1 ...- 1 градус ночью и +4... +6 градуса днем. Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Осадков в Киеве не ожидается, но и солнце почти не будет выглядывать из-за туч.

Как сообщал “Апостроф” ранее, по прогнозам синоптиков, в ближайшее время Украину ждет очередная волна потепления и практически весенние температуры.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ожидать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.

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