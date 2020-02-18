Аномальная зима порадовала дельфинов у берегов Азовского моря: появилось забавное видео

Из-за аномально теплой зимы в Украине, у берегов Азовского моря, которое не замерзло из-за плюсовых температур, резвятся дельфины.

Необычное явление, как для февраля месяца, запечатлела Юлия Кольцова.

Кадры были сделаны в районе Арабатской стрелки. На ролике видно, как дельфины целыми группами подплывают практически к самому берегу. При этом, на видео видно, с каким удовольствием млекопитающие резвятся в прозрачной воде.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось видео, как дельфины "развлекали" туристов в Кирилловке в августе 2019 года, подплывая довольно близко к берегу.

Также появились новые доказательства катастрофы в Крыму, в результате которой погибли минимум десять дельфинов всех трех видов, обитающих в Черном и Азовском морях.