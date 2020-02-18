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Подлую атаку россиян на Донбассе показали жесткой карикатурой

вторник, 18 февраля 2020, 11:46
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В сети появилась меткая карикатура на сегодняшнюю атаку позиций ВСУ боевиками ДНР-ЛНР, которые подконтрольны России.

Соответствующее фото появилось в Facebook "Баба і кіт".

"Ну, мы же с тобой братья", - именно с такими словами персонаж обозначающий Россию обнимает украинца и втыкает ему в спину нож.

"Весь смысл этого рисунка", "мы никогда не будем братским народом",лишком много в нашей стране наивняка, недальновидности, беззаботности и безответственности в людях. их еще оказывается "убивать и убивать", чтобы поняли наконец кто есть кто и как надо относится к своим выборам и решениям", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", ранее в штабе ООС сделали срочное заявление в связи с атакой боевиков на Донбассе во вторник, 18 февраля.

Также появилось видео жестокого боя, связанного с внезапным наступлением боевиков на Донбассе.

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