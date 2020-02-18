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Появились новые меткие фотожабы на совместный патруль ВСУ и боевиков на Донбассе

вторник, 18 февраля 2020, 21:16
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В сети пользователи фотожабами высмеяли украинскую инициативу о совместном контроле границы с представителями ОРДЛО на Донбассе.

Смешные картинки опубликовали в социальных сетях.

Также посмеялись над стартом Национальной платформы примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса. В интернете разместили забавные карикатуры, как украинцы видят инициативы правительства.

Напомним, на инициативу народного депутата из президентской фракции "Слуга народа" Сергея Сивохо создать Национальную платформу примирения и единства с оккупированными территориями Донбасса в сети отреагировали саркастической картинкой.

Как ранее сообщал "Апостроф", политолог и блогер Алексей Голобуцкий новой карикатурой поднял на смех предложение президента Украины Владимира Зеленского по совместному контролю границы с представителями ОРДЛО на Донбассе.

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