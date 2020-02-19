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В Одессе устроили яркий флешмоб в День герба Украины: опубликовано видео

среда, 19 февраля 2020, 16:58
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В Одессе оригинально поздравили украинцев с праздником, Днем Государственного Герба Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Военной академии Одессы.

Там смоделировали живой герб Украины. Несколько сотен человек стали таким образом, что визуально создали тризуб. Таким образом они решили поздравить страну с государственным праздником и создать интересный флешмоб.

19 февраля в 1992 году Верховная Рада Украины утвердила малый герб Украины, считая его главным элементом Большого Государственного Герба Украины. Герб – один из трех государственных символов наравне с флагом и гимном. Гербом Украины является золотой Тризуб на синем щите. Проект герба был разработан группой украинских геральдистов – Андреем Гречило, Алексеем Коханом и Иваном Турецким.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 22 января, в честь праздника Дня соборности Украины в Киеве люди образовали "живую цепь". Несколько сотен украинский традиционно вышли на столичный мост Патона. Они держали в руках два полотна государственного флага.

Напомним, что президент Владимир Зеленский выступил с видеообращением и поздравил украинский с Днем соборности.

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