Что происходит в Новых Санжарах: смотреть онлайн протесты против эвакуированных из Китая

Проезд на территорию санатория Министерства внутренних дел (МВД) в Новых Санжарах Полтавской области, где планируют разместить эвакуированных из Китая, блокируют местные жители, стоящие впереди мужчины образовали живую цепь.

Об этом свидетельствуют стрим-трансляции с места событий.

Противостояние возле санатория МВД в Новых Санжарах продолжается. Напротив сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии выстроились местные жители. Мужчины в первых рядах сомкнули живую цепь и настроены не пропускать никого на территорию медцентра. Иногда в толпе слышаться возгласы: "Слава Украине! Героям Слава!".

Наладить коммуникацию между сторонами пытаются сотрудники полиции диалога.





Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Новых Санжарах разъяснил, как будут содержаться эвакуированные из Китая в местном санатории.