RU  UA  EN

четверг, 20 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

20 февраля

17:47
Наталья Могилевская показала припухшее лицо после перенесенной операции Lime
17:20
Где смотреть онлайн Шахтер - Бенфика: расписание трансляций
17:05
Сборная Украины провела очередную невзрачную гонку на чемпионате мира по биатлону
17:03
Чемпионат мира по биатлону: результаты одиночной смешанной эстафеты
16:50
Говорят, актриса из "Гарри Поттера" прощается с кино из-за рака: что происходит на самом деле Lime
16:47
Принц Гарри ответил на главный вопрос о титулах и престолонаследии после отказа от королевских обязанностей Lime
16:36
Сказали, что я пожалею: Анна Седокова сменила имидж, хотя многие были против Lime
16:13
Цена вопроса 700 грн: легенда "Динамо" будет судиться с "Киевгазом", фото
14:32
Дизайнеры выпустили накладные ягодицы Ким Кардашьян - это шорты с весом почти 3 кг (фото) Lime
13:58
Ани Лорак показала яркие фото со съемок нового клипа Lime
13:47
"Шахтер" - "Бенфика": прогнозы экспертов на матч Лиги Европы
13:42
16-летняя звезда "Очень странных дел" пожаловалась на оскорбления в сети - ее ругают за взрослый стиль Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что происходит в Новых Санжарах: смотреть онлайн протесты против эвакуированных из Китая

четверг, 20 февраля 2020, 17:36
переглянути новину українською

Проезд на территорию санатория Министерства внутренних дел (МВД) в Новых Санжарах Полтавской области, где планируют разместить эвакуированных из Китая, блокируют местные жители, стоящие впереди мужчины образовали живую цепь.

Об этом свидетельствуют стрим-трансляции с места событий.

Противостояние возле санатория МВД в Новых Санжарах продолжается. Напротив сотрудников полиции и бойцов Нацгвардии выстроились местные жители. Мужчины в первых рядах сомкнули живую цепь и настроены не пропускать никого на территорию медцентра. Иногда в толпе слышаться возгласы: "Слава Украине! Героям Слава!".

Наладить коммуникацию между сторонами пытаются сотрудники полиции диалога.


Как сообщал "Апостроф", ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко на пресс-конференции в Новых Санжарах разъяснил, как будут содержаться эвакуированные из Китая в местном санатории.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Когда Путин пошел на Украину с танками, то многие поняли Майдан-2014 - датский историк

В Харьков прибыл самолет с эвакуированными из Китая украинцами: все подробности, фото и видео

Страх и ненависть из-за коронавируса: что происходит с эвакуацией украинцев из Уханя

Ужас без конца: что мешает решить проблему дырявых дорог в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: