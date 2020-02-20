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Это элемент информвойны: украинский генерал выдвинул версии возникновения протеста в Новых Санжарах

четверг, 20 февраля 2020, 22:07
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Генерал-лейтенант Украины в отставке Игорь Романенко, комментируя панику, которая поднялась вокруг прибывших из китайского Уханя украинцев, уверен, что ситуацию специально расшатывают и нельзя исключать влияние российской агентуры.

Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии "Апострофу".

"В течение января-февраля в Украину возвращались строители из Китая после празднования Нового года, китайские студенты, ездили домой. И относительно них нет таких протестов, как в Новых Санжарах. С начала суток в некоторых пабликах Facebook начали распространять информацию, что украинцы из Уханя прибудут во Львов или Тернополь - поскольку сначала не знали точно. Затем наиболее интенсивно раздували панику вокруг Новых Санжаров, подстрекали людей. Это все делалось как элемент информационной войны. "Вбросами" занимались противники власти внутри Украины и, "пятая колонна". Возможно, это происходило за счет россиян, но это предположение надо еще проверить", - сказал он.

Также офицер добавил, что нельзя забывать об "особых условиях" в Украине, в которых происходит расшатывание ситуации.

"Поэтому это и военный фактор также", - отметил Романенко.

Подробнее о протестах, которые сейчас происходят в Новых Санжарах из-за поселения эвакуированных из Китая в местный санаторий, читайте в материале "Апострофа" Столкновение активистов и полиции в Новых Санжарах: онлайн трансляция.

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