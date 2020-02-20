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Эвакуация украинцев из Китая: доктор Комаровский поставил жесткий "диагноз" паникерам

четверг, 20 февраля 2020, 17:24
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Известный украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, советы которого по защите от коронавируса недавно высмеяли в сети, сделал эмоциональное обращение к паникерам, которые устроили настоящую истерику по случаю приезда эвакуированных из Китая украинцев.

Его он опубликовал на своей Facebook-странице и на YouTube-канале.

"Хотелось сказать… обращение начать братья и сестры. Но такое впечатление, что братья и сестры в нашей стране просто кончились! Мораль, интеллект, все это кончилось. Те люди с моралью и интеллектом уже уехали отсюда… люди, что вы творите, что происходит? Небывалый кризис морали и запасов интеллекта. Не прививать детей – не боимся. Жрать базарные консервы и умирать от ботулизма – не боимся (даже зная, что сыворотки нет). Глотать при любом чихе антибиотики – не боимся. Ремни безопасности – для слабаков. Суррогатный алкоголь – наше все. Любовь и уважение к медработникам – зашкаливают. Валидол – от инфаркта, пустырник от депрессии, витамины для иммунитета, гомеопатия – от всего. Гриппа, столбняка, кори, туберкулеза, сифилиса, коклюша и т.д. и т.п. не боимся", - не сдерживая эмоций, сказал он.

Также доктор попросил прекратить паниковать и набраться хоть чуть-чуть мозгов.

"Прекратите эту панику... Где ваша вера, мораль, нравственность? Наберитесь хоть чуть-чуть мозгов... Все истерики по поводу того, что рядом с нами размещены люди и з Китая и поэтому мы умрем - это признак неадекватности, недостатка интеллекта и отсутствия морали", - добавил Комаровский.

Как сообщал "Апостроф", ранее доктор Комаровский развенчал фейки о смертельном коронавирусе.

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