Рассекречены данные о военных Путина, которые развязали кровавую войну на Донбассе: фото

В сети рассказали о российских наемниках, которые имеют непосредственное отношение к развязанию войны на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Цензор.НЕТ".

Существовало три элитные подразделения противника, которые на 95% состояли из граждан России и в которых командование было из числа российских офицеров. Характерно и то, что все они начали свою деятельность в период с конца мая до конца июня. Еще до освобождения Славянска.

Отряд "Искра"

Сформированный в России весной 14-го и зашел на территорию Украины во второй половине мая того же года. Россия только в июне начала поставлять бронетехнику боевикам, а в апреле-мае их максимум - КамАЗ. Группа также прибыла в Украину на КАМАЗах. К ним впоследствии присоединились и чеченцы. "Искра" насчитывала от 45 до 50 бойцов. Также около 30 завербованных местных и около 40 чеченцев. Примерно 120 бойцов. Возглавлял подразделение российский офицер, подполковник ФСБ Сисенко Борис (Искра).

В сети есть воспоминания одного из бывших членов формирования обо всем процессе подготовки, переправке и участие в бою.

"Искра", в свою очередь, получал приказы от некоего Андрея Ивановича, который при встрече напомнил мне типичного такого чинодрала с ЕдРа - апломб пруд пруди, брюхо over 120 кг и т.д. (Как я подумал тогда, "командиров не выбирают"), - написал боевик.

Отряд "Интербригада"

Формирование зашло на территорию Украины 8 июня 2014. И именно им российские военные дали первую бронетехнику, которая пересекла границу с Украиной. Не танки, которые вошли 12 июня и были сняты во всех населенных пунктах через которые они двигались, а именно эти 3 БТР-80. БТРы имели номера "101", "403" и "222" (был передан с одной из в/ч бывшей, по состоянию на 2014 год, 58-й армии). В колонне также был КамАЗ ЗУ-23-2, еще один КамАЗ и бензовоз.

Количество бойцов составляло от 100 до 120 боевиков. Экиперованы были одним типом камуфляжа и однотипными разгрузками. На большинстве из них была форма "Мабута", а РПС от "СМЕРШа". Командиром подразделения был подполковник ФСБ Комиссаров Роман с позывным Луна. 12 июня подразделение приняло участие в бою за курган Саур-Могила, где меньшими силами благодаря своей подготовке и ряду других обстоятельств сумели удержать высоту. В этот же день в Снежное приехали и танки боевиков вместе с двумя новыми БТР-80. Брали участие и в бою за Мариновку, где 16 июня бросили свой БТР-80 ( "222-й"), который достался трофеем нашим бойцам. 9 июля получили задание добраться до Краснодона. На марше в районе Сабовки, Луганская область, попали под обстрел бойцов 128 ОГПБр и очередной "дружественный огонь". В результате боя потеряли 5 своих бойцов.

В подразделении возникали проблемы, из-за которых личный состав покидал его и присоединялся к другим формирований боевиков. Самого же Луну отправили в Краснодон, а оттуда ближе к Донецку, где он присоединился к командному составу батальона "Восток". Умер в РФ из-за проблем с сердцем 12.07.17.

Подразделение "Ермак"

Зашли на территорию Украины 25 июня 2014 года в Луганской области. Имели 4 САУ 2С9 "Нона", 4 Т-64БВ и две БМП-2. Количество личного состава насчитывало 100-115 бойцов. Командовал подразделением российский офицер с позывным "Терек".

Перед "Ермаком" стояла четкая и узкая задача - выбить бойцов 72 ОМБр из района Червонопартизанска. А если точнее, то с женской колонии, которая переходила из рук в руки 5 раз (еще один неизвестный и уникальный эпизод войны). В конце июля за одну ночь данные "Ноны" перестреляли 438 мин и снарядов по бойцам 72-й (из САУ перестреляли по 96, а одна - 150). Начальником артиллерии был назначен российский кадровый военный, который не брал отпуск, не был в запасе и не был военным пенсионером.

Им оказался подполковник ГРУ Олег Кулиев, позывной Сильвер, который за пол года до начала войны в Украине был направлен на переподготовку на артиллериста.

Подразделение расположилось практически на нуле в селе Королевка, Луганская область. Вполне понятно, что формирование делало регулярные вылазки ДРГ, закладывало фугасы и делали "набеги" на колонны снабжения.

Все три подразделения контактировали с российским генералом из ГРУ с позывным Орион, который был главным военным куратором по "ЛНР".

Отметим, что 5 мая 2018 Bellingcat установили, что "Орион", он же Андрей Иванович (регулярно "светился" на опубликованных СБУ перехваченных ауидозаписях боевиков), это не кто иной, как русский офицер из ГРУ Олег Иванников.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в InformNapalm рассказали о еще нескольких российских военных, участвовавших в операции по оккупации Крыма, они несли службу на ракетном катере Р-60 Черноморского флота РФ.