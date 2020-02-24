Сбивает с ног: в Карпатах разбушевалась сильная метель, видео

В сети появилось впечатляющее видео заснеженных Карпат, где бушует метель.

Видео опубликовал в Facebook спасатель Василий Фицак.

На видео видно, что там выпало рекордное количество снега, и это еще не конец. Густой снег падает до сих пор, а ветер настолько сильный, что сбивает с ног. Так что, непогода не утихает на Закарпатье

Напомним, что украинский синоптик Наталья Диденко прогнозировала накануне, что в Украину придет новый циклон Юлия, который сформировался над Германией, а к нам пришел с очень сильным ветром, дождями и мокрым снегом.

Ранее сообщалось, что в Украине продолжает бушевать непогода, все больше населенных пунктов остаются обесточенными и страдают от ухудшения погодных условий.

Подробнее о том, почему в этом году в Украине была аномальная зима, ждать ли ранней весны и на какую погоду рассчитывать летом, читайте в материале "Апострофа": Пыльные бури, засуха и ад летом: как изменения климата повлияют на Украину.