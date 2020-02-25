Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в громком деле: подробности

Народному депутату VIII созыва Верховной Рады Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналистов, речь идет об эпизоде, который имел место в октябре 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В сообщении бюро отмечено, что Черновол мешала журналисту осуществлять свою деятельность в зале суда, в частности, она отобрала у журналиста Дмитрия Кучера телефон и остановила видеозапись.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении ГБР.

Если вина экс-депутата будет доказана, ей придется выплатить до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан либо же ее арестуют на 6 месяцев и ограничат свободу передвижений на 3 года.

Конфликт Черновол и Кучера произошел 18 октября 2019 года у здания Апелляционного суда Киева, где избирали меру пресечения для соратника экс-депутата по партии Сергея Пашинскому.

"Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила каким-то классическим высказыванием. Я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским, они о чем-то говорили. С левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогой, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала", - рассказал сам пострадавший.

Отмечается, что подозрение вручили следователи столичного отделения ГБР.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол сообщила, что во время ее задержания в здании Государственного бюро расследований 28 января после того, как она туда без законных оснований проникла через забор, силовики сломали ей ногу.