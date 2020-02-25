RU  UA  EN

вторник, 25 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 февраля

16:34
Страсти по Месси: в Италии помпезно встретили лучшего футболиста мира - видео
16:27
Нападающий "Динамо" получил серьезнейшее наказание за допинг
15:59
Влад Яма похвастался красавицей-женой, но фаны обсуждают его новую внешность Lime
14:58
После выхода скандального порноклипа у Тилля Линдеманна заметили новое тату (фото) Lime
14:35
Старый пес усыновил брошенного котенка, и фото их семьи влюбляют с первого взгляда Lime
13:57
Тенор Пласидо Доминго попросил прощения у женщин, обвинивших его в домогательствах Lime
13:54
Испанский топ-клуб пройдет проверку на наличие коронавируса
13:35
Люблю тебя еще до дня твоего рождения: Елена Кравец трогательно обратилась к старшей дочери Lime
13:20
Звезда сериала "Беверли Хиллз" рассказала о жестокой травле ее детей в школе Lime
13:00
Парень показал в сети милого паучка, и желающих посетить Австралию стало меньше Lime
12:57
Море слез от звезд: в США прошел вечер памяти Коби Брайанта - фото, видео
12:40
Оставлю пятой жене: Виктор Павлик отшутился на вопросы о жизни с молодой невестой Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Экс-нардепу Черновол сообщили о подозрении в громком деле: подробности

вторник, 25 февраля 2020, 16:17
переглянути новину українською

Народному депутату VIII созыва Верховной Рады Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании деятельности журналистов, речь идет об эпизоде, который имел место в октябре 2019 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В сообщении бюро отмечено, что Черновол мешала журналисту осуществлять свою деятельность в зале суда, в частности, она отобрала у журналиста Дмитрия Кучера телефон и остановила видеозапись.

"Следствием установлено, что 18 октября 2019 года бывший народный депутат препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у работника СМИ телефон и прекратила осуществление видеозаписи", - говорится в сообщении ГБР.

Если вина экс-депутата будет доказана, ей придется выплатить до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан либо же ее арестуют на 6 месяцев и ограничат свободу передвижений на 3 года.

Конфликт Черновол и Кучера произошел 18 октября 2019 года у здания Апелляционного суда Киева, где избирали меру пресечения для соратника экс-депутата по партии Сергея Пашинскому.

"Спросил у Чорновол о ее отношении к решению суда, она коротко ответила каким-то классическим высказыванием. Я перевел камеру на Парубия, который обнимался с Пашинским, они о чем-то говорили. С левой стороны стояла госпожа Чорновол, которая вдруг выхватила у меня телефон, чтобы я не снимал. Я решил забрать телефон обратно, ведь он достаточно дорогой, и пока возвращал, госпожа Чорновол меня поцарапала", - рассказал сам пострадавший.

Отмечается, что подозрение вручили следователи столичного отделения ГБР.

Как сообщал "Апостроф", ранее бывшая депутат Верховной Рады Татьяна Черновол сообщила, что во время ее задержания в здании Государственного бюро расследований 28 января после того, как она туда без законных оснований проникла через забор, силовики сломали ей ногу.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Против Украины было совершено преступление и сейчас мы бессильны перед коронавирусом - доктор медицинских наук

Аттракцион невиданной "щедрости": в последнюю неделю зимы погода покажет нам все

Вирус-"убийца" из Китая атакует мир: новые данные о жертвах, фото и видео

Путину нужны не Донбасс и Крым, а миллионы украинцев - Оксана Забужко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: