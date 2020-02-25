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Найди свою вторую половинку: главные традиции и приметы на второй день Масляной

вторник, 25 февраля 2020, 08:29
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Фото: pixabay

Второй день Масленицы, 25 февраля, называется в народе "Заигрывание", устраиваются так называемые смотрины.

Одинокие девушки и парни одеваются в свои лучшие наряды и идут искать свою вторую половину. Они организовывают веселые гуляния, где угощают друг друга блинами. В этот момент они и присматривает себе пару.

Отметим, что традиционным блюдом на Масленицу считались и считаются блины. С ними связывали множество традиций, поговорок и пословиц.

В частности, считалось, что в день нужно съесть столько блинов, сколько раз собака махнет хвостом, а ворона прокаркает. А еще если блины получались пышными и хорошо пеклись, то год обещает быть хорошим и благополучным, а вот комом блины, что пеклись плохо - предвещали неудачи и проблемы. Высокая горка блинов - к хорошему урожаю и состоятельности, низкая - сырое лето и неурожай.

Также ранее следовали и приметам развлечений на Масленицу: чем дальше взлетит, качаясь на качелях, тем счастливее будет; если сойдешь с горки дальше, чем сосед, то и урожай получишь лучше.

Прогнозировали по Масленице и погоду на лето: если холодно, лето будет теплым но не засушливым, а если идет дождь - осень будет богатой на грибы.

Первый блин, испеченный на этой неделе, предназначался для поминовения усопших. Иногда его отдавали нищим, чтобы они помянули усопших родных. Кроме блинов со сметаной на праздничном столе также были вареники с творогом, гречаники и подобные блюда.

Напомним, как сообщал "Апостроф", украинцы в 2020 году отмечают Масленицу с 24 февраля до 1 марта включительно. Не забудьте поздравить родных и близких.

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