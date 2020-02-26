Экс-топ разведчиков Украины уличили в преступной "схеме": названа впечатляющая сумма убытков

Во вторник, 25 февраля, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении трем лицам в совершении правонарушения, вследствие которого государство понесло миллионные убытки.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В бюро отмечают, что подозрения получили: экс-замглавы Службы внешней разведки, его подозревают в нарушении по ч. 2 ст. 364 УК Украины; экс-чиновник СВРУ, также по ч. 2 ст. 364 УК Украины; и.о. директора госпредприятия, которому инкриминируют преступления по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

Детективами было установлено, что подозреваемые с августа по декабрь 2014 организовали закупку оборудования, которое предприятие физически не могло доставить на сумму 2,2 млн грн. При этом деньги были переведены в качестве предоплаты, а оборудование не пришло. После этого средства руководитель ГП легализовал, перечислив их компаниям с признаками фиктивности.

Экспертиза уже подтвердила нанесение ущерба государству в указанной сумме, решается вопрос о мерах пресечения для подозреваемых.

Как сообщал "Апостроф", 24 февраля сотрудники НАБУ провели обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Украинская бронетехника".