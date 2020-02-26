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Время печь пироги: традиции и приметы третьего дня Масленицы

среда, 26 февраля 2020, 07:00
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Фото: pixabay.com

В среду, 26 февраля, в Украине отмечают третий день так называемой Масленичной недели: в этот день принято накрывать вкусный стол и приглашать к себе домой гостей.

По традиции, Масленица должна проводится очень богата и весело, люди не должны скупится на угощения, т.е. как проведешь Масленицу, так и год пройдет. На третий день недели на столе могут стоять не только блины, но и другие вкусности, например, пироги.

Считается, что если блины получаются красивые и пышные – то и год будет благополучный и богат на урожай, а если прилипают и не получаются - то ждать в году неприятностей.

В народе говорят, что чем больше блинов в доме испекут на Масленицу, тем богаче в доме станет, а если мало блинов хозяйке испечет, то и урожая не будет. Считалось, что каждый испеченный блин ассоциировался с солнцем, т.е. один блин – один солнечный день, и чем больше блинов, тем больше солнечных дней. Но в тоже время, слишком много блинов тоже плохо, так как будет засуха, а если слишком мало, то будет плохая погода, и урожай не уродится, то есть должна быть золотая середина.

В среду Масленичной недели теща должна обязательно позвать своего зятя на блины, и если блины понравятся зятю, то и год проживут в мире и взаимопонимании.

На Масленицу всегда в старину сооружали качели. Раскачивались на качелях, и кто выше всех взлетал, у той семьи и урожай будет больше других. То же самое и с катанием с горки, кто дальше всех съедет с горки, у того и лен вырастет самый длинный.

Что касается погоды, то если в канун Масленицы шел дождь, то осень обещает быть полна грибов, а если мороз, то лето будет не жарким и урожай будет хорошим.

"Кто на Масленицу на угощения скупится, тот за год разорится", "Если на Масленицу выкинуть старые вещи, то в этом году будут новые обновки", "На Масленицу если человек сможет простить, то в свою жизнь сможет новое пустить", – такие приметы связаны с праздником.

Среди других обычаев на Масленицу – первый блин съедается в память об умерших предках. В прошлые времена также существовал обычай который сейчас совсем забыли, в конце Масленицы тесть обязательно приглашал своего зятя "доесть барана", т.е. последний мясной день перед началом Великого Поста.

Дети на Масленицу свистели в свистульки которые были изготовлены в виде птиц, тем самим они зазывали назад перелетных птиц.

Также читайте в материале "Апострофа", как не пошатнуть свое здоровье на Масленицу, употребляя много блинов.

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