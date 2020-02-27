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Когда в метро Киева прекратят продажу зеленых карточек и жетонов: названы даты

четверг, 27 февраля 2020, 18:51
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До конца февраля из касс киевского метрополитена будут изъяты все зеленые карты и терминалы для их пополнения, а взамен будет введен единый электронный билет.

Об этом рассказала пресс-секретарь предприятия Наталья Макогон "Украинской правде".

"Как вы знаете, завершается переход на систему электронного билета. Выводится из обращения зеленая карта и оборудование, которое ее обслуживало, также отключается", - сообщила спикер.

В то же время, на станциях будут устанавливать синие автоматы для е-билетов. Также такой билет можно будет пополнить онлайн через приложение в "кабинете киевлянина". По словам спикера метрополитена, изменения призваны "автоматизировать систему оплаты проезда".

Также она уточнила, что одноразовую поездку можно будет оплатить через QR-код или банковской картой.

Наталья Макогон подчеркнула, что с 1 апреля жетоны для проезда продавать в кассах не будут, зеленая карта также будет выведена из обращения.

"Зеленая карта с 1 апреля не продается и не пополняется. Использовать поездки, которые пассажиры запишут до этой даты, можно будет в течение года", - уточнила спикер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столичном метрополитене сообщили, что с середины февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов на станции "Майдан Незалежности", они продлятся до февраля 2021 года.

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