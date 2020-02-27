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На Донбассе обнаружили тайник боевиков со смертельными "сюрпризами", фото

четверг, 27 февраля 2020, 10:59
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Украинские военнослужащие обнаружили на Донбассе, в зоне проведения ООС, тайник с военными средствами поражения, которые могли быть оставлены для осуществления диверсий боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, оперативная группа сотрудников военной разведки и СБУ, а также местной полиции осуществили выезд в населенный пункт Волноваха, где в лесной зоне между железнодорожной колеей и больницей нашли тайник с оружием. В целом там было: 3 снаряда РПГ, 11 гранат РГД, граната Ф-1, сигнальная мина, патроны в количестве около 200 штук. Все находки будут переданы инженерному подразделению ВСУ.

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Следственная группа предположила, что такое расположение тайника может говорить, что боеприпасы могли быть спрятаны здесь с целью осуществления диверсий. Ведется поиск причастных лиц, также решается вопрос об открытии уголовного производства по ст.263 УК Украины – незаконное обращение с оружием.

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева сотрудники СБУ выявили военное средство поражения, а также несколько емкостей с ртутью.

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