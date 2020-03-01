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Ученые нашли застывшую в янтаре часть животного, жившего миллионы лет назад: фото

воскресенье, 01 марта 2020, 05:31
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Исследователи из Германии изучили под микроскопом лапу редкой ископаемой ящерицы, которая застыла в янтаре около 15-20 миллионов лет назад.

Результаты исследования были представлены в журнале PLOS ONE.

Крошечная лапа, которая может поместиться в наперсток, была найдена в доминиканском янтаре. Ученые установили, что конечность принадлежит ископаемой ящерице из рода Anolis. Представители этого рода игуанообразных существуют и сейчас. Датирование показало, что в смоляную ловушку ящерица попала около 15-20 миллионов лет назад.

Исследователи отмечают, что каждая деталь этого редкого ископаемого отлично видна под микроскопом. Но внешне очень хорошее состояние оказалось обманчиво: кость в значительной степени разложилась и химически трансформировалась, так что от первоначальной структуры осталось очень мало.

Многочисленные находки доказывают, что янтарь является идеальным консервантом. Однако в этом случае его звание не оправдалось. Ученые предполагают, что смола даже ускорила процесс разложения костной ткани ящерицы. Это произошло потому, что лапка оказалась сломанной в двух местах. Вероятно, это следы зубов напавшего на ящерицу хищника. Выявить раны помогло сканирование на компьютерном томографе. Оно же показало, что один из переломов окружен небольшой припухлостью.

Как раз в этом месте ученые обнаружили тончайшую трещину не только в кости, но и в самом янтаре. Это означает, что застывшая смола на протяжении какого-то периода времени не защищала лапку от воздействия окружающей среды. Сквозь трещину проникали богатые различными минералами растворы, которые запустили химический процесс разложения.

Ученые говорят, что если бы лапу удалось вытащить из янтаря, она могла бы тут же рассыпаться в прах. Находка полезна еще и тем, что она позволила исследователям узнать новые детали о процессе окаменения органики.

Как ранее сообщал "Апостроф", на севере Китая ученые обнаружили водоросль, возраст которой может составлять около миллиарда лет.

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