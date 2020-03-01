Украинцы платят жизнями за провал реформ: всплыли печальные данные о финансировании медгарантий

Отсутствие должного финансирования медгарантий в Украине приводит к увеличению смертности.

Об этом свидетельствуют официальные данные.

Так, по данным Госстата, в 2019 году умерли 581 тысяча украинцев.

Что же касается самих медгарантий, то запуск их финансирования не случится с 1 апреля 2020 года. По данным сайта Национальной службы здоровья 1769 заведений (с 12 тыс. в целом по Украине) подали предложения о заключении договора финансирования.

С 9875 предложений на рассмотрении находится 1930 или 20%. 5111 или 52% предложений даже не рассматриваются. Статус других 2744 предложений - ожидает проект договора с Национальной службой здоровья, что дает возможность утверждать об отсутствии заключенных договоров.

Как сообщал "Апостроф", ранее всплыли скандальные детали деятельности МОЗ, которое заложило в бюджет расходы на программу медицинских гарантий в сумме 72 миллиарда гривен, что в три раза ниже гарантированной законом нормы.

Также стала известна причина, по которой миллионы украинцев потеряли право на бесплатную медицинскую помощь.