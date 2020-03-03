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Мать пятерых детей сделала неожиданное признание об атаке с камнями на эвакуированных из Китая, видео

вторник, 03 марта 2020, 07:23
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Жительница Новых Санжар Полтавской области, мать пятерых детей, рассказала, что ей не стыдно за то, что она бросала камни во время акции против приезда в поселок эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом она заявила в комментарии Pavlovsky News.

По словам женщины, камни она кидала не в автобус, а в полицию, которая якобы вела себя агрессивно. На акции оказалась случайно - искала сына.

"Я честно вам скажу, мне стыдно за одно - за мат. Что учителя видели. Это же я своих детей опозорила. За то, что я швыряла камни, мне не стыдно. Было бы еще такое - все равно выходила бы и протестовала", - заявила жительница поселка.

Она уточнила, что когда увидела автобусы с экипированными в спецодежду людьми, то решила поучаствовать в акции, так как испугалась за своих детей.

"Нас начали толкать, брызгать газом. Мы, как женщины, не можем одолеть полицию, поэтому взяли камни и бросали в них", - подчеркнула жительница Новых Санжар, добавив, что в автобус она могла попасть случайно.

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