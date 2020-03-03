Украинских студентов предупредили о неприятном "сюрпризе" со стипендиями: что происходит

В некоторых высших учебных заведениях Украины студентам задерживают стипендию на месяц.

Об этом сообщают в Министерстве образования и науки.

Те, кому не пришла стипендия в феврале, должны получить ее в следующем месяце, марте.

При этом в Министерстве отметили, что такая ситуация касается только тех заведений, где начисляют стипендии после 17 числа каждого месяца. В других вузах все выплаты студенты получили вовремя.

Отметим, сейчас размер минимальной академической стипендии - 490 гривен для студентов учебных заведений профессионального образования и 1300 гривен – для тех, кто учится в университетах.

Как ранее сообщал "Апостроф", проблемы с выплатами за февраль возникли в Украине не только у студентов. Без зарплат за этот месяц может остаться немало работников бюджетной сферы. Подробнее об этом читайте в материале: Без зарплат и стипендий: как Минфин создал много­миллиардную "дыру".