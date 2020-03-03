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В метеорите впервые обнаружили белок внеземного происхождения: что это значит

вторник, 03 марта 2020, 03:15
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Использовав современный метод масс-спектрометрии, группа британских ученых заявила о первом в истории открытии внеземного белка.

Об этом пишет ScienceAlert.

Ранее в метеоритах обнаруживали различные "строительные кирпичики" для земной жизни - цианид, рибозу, даже аминокислоты, из которых состоят белки. Теперь в метеорите Аcfer 086, который нашли 30 лет назад в Алжире и хранили в музее, якобы идентифицировали белковое соединение.

Сначала исследователи обнаружили аминокислоту глицин, а затем выяснили, что она связана с железом и литией. Компьютерное моделирование показало, что глицин в метеорите содержится не как отдельное соединение, а является частью белка. Его назвали гемолитином.

Авторы публикации предположили, что вещество, возможно, сформировалась в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад. Они же предупреждают: нужно изучить соединение более тщательно, так как есть вероятность, что это все же не белок, а полимер - более обширный класс молекул, некоторые из которых являются белками.

Ранее "Апостроф" сообщал, что на севере Китая ученые обнаружили водоросль, возраст которой может составлять около миллиарда лет.

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