Аграрии просят снять Сытника с должности главы НАБУ из-за давления на бизнес

Более 1500 аграриев вышли на митинг к Верховной Раде с требованиями уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника, которого обвиняют в давлении на бизнес и угрозе срыва посевной кампании.

Как сообщают "Українські новини", сотрудники аграрного холдинга "Укрлендфарминг" скандировали лозунги "Сытник - вирус, уничтожающий страну", они указали, что НАБУ не должен возглавлять чиновник, занесенный в реестр коррупционеров.

"Призываем президента закончить дело, которое Верховная Рада начала - увольнение коррупционера Сытника. Компания, которая за три года заплатила 8 млрд налогов в бюджет, и которая дает работу на селе 27 тысячам людей, не должна быть уничтожена нездоровыми амбициями одного человека", - прокомментировала операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток.

Аграрии надеются, что поскольку депутаты рассматривают вопрос увольнения ряда министров и руководителей правоохранительных органов, они вынесут решение и в отношении Сытника, постановление за отставку которого в Раде уже собрало 216 подписей.

"Сытник злоупотребляет служебным положением, и в силу личных претензий к нашему собственнику терроризирует сотрудников, угрожает им увольнением, из-за чего они протестуют. НАБУ без процессуальных документов, нарушая законодательство, ежедневно проводит допросы сотрудников "Укрлендфарминга" и пытается вытащить конфиденциальную информацию о деле, к которому эти люди не причастны", - рассказал директор предприятия "Авангард" Василий Марчук.

"Скоро посевная, и мы должны быть на работе, но стоим здесь. Все, чего мы добиваемся, чтобы нас оставили в покое. Нам хорошо работать здесь, и мы не хотим из-за потери рабочих мест эмигрировать на заработки в Польшу", - сказал работник одного из предприятий "Укрлендфарминга" в Полтавской области (ТОВ "Агрокрай").

Это третий митинг с начала года – ранее сотрудники "Укрлендфарминга" передали требования с 30 тысячами подписей президенту и членам Кабинета министров.

Ранее против владельца агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка НАБУ открыло производства, в рамках которых без санкции суда начало допросы 10 тысяч работников предприятия. Директора НАБУ Артема Сытника обвиняют в мести владельцу агрохолдинга из-за того, что главным свидетелем стороны обвинения в суде над Сытником, где его признали виновным в коррупции, был советник сестры Бахматюка.

"Укрлендфарминг" – крупнейший украинский агропромышленный холдинг, который управляет крупнейшим в стране банком плодородного чернозема – 500 тыс га, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством сахара, животноводством и дистрибуцией сельхозтехники. В его состав входит агропромышленная группа "Авангард", компании которой специализируются на производстве куриных яиц (с проектной мощностью 1,6 млрд яиц в год) и продуктов яичной переработки, которые экспортируются в около 40 стран.